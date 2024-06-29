Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin, Türkiyenin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajıyla paylaştı. Kararın ardından ülkeye yatırım girmesinin kolaylaşması beklenirken Türkiyenin gri listeden çıkması sürecinde İçişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar da katkı sağladı. FATF heyetiyle son bir yılda yapılan iki değerlendirme toplantısında organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Leijdekkers ve Comanchero operasyonları örnek vaka olarak sunuldu.