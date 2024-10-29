Ankaranın İç cepheyi sağlam tutma girişimleri sürerken DEM Parti Türkiyenin partisi olma fırsatını elinin tersiyle itti. Bahçelinin Öcalan çıkışı ve İmralıdan gelen mesajı kulak ardı eden DEMliler Türkiyeyi işgalcilikle suçlayıp teröristan hayali kuran Suriye PKKsını YPG akladı. Şiddeti hukuk zeminine çekebilirim diyen Öcalan pazarlık malzemesi olarak kullanıldı. DEMin süreci baltalama girişimleri Talimat Kandilin Amerikancı bloğundan mı? sorusunu sordurttu. Bilindiği üzere Bahçelinin çağrısı sonra Kandil bölünmüş bir kesim Öcalana biat edeceğini ilan ederken diğer kesim silah bırakmayacağını duyurmuştu.