Kahramanmaraş merkezli 11 ili sarsan depremlerin ardından kentlerinm yeniden inşa ve ihyası için hazırlıklar hızlandı. AK Parti Genel Merkezinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda atılacak tek tek belirlendi. Türkiyeyi yeniden inşa ediyoruz sloganıyla halka anlatılacak yeni dönem için alınan kararların, yakın dönemde duyurulması bekleniyor. Başkan Erdoğanın kurmaylarına Sıkı çalışın, hız kesmeyin, bu işi sonuna kadar takip edin ve bu işi bırakmayın talimatı verdiği kaydedildi.