Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı yarın Washingtonda düzenlenecek. Toplantıda, Suriyenin kuzeydoğusundaki kamplar kapsamında iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor. Toplantıda ayrıca, ABD tarafının Suriyedeki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca toplantının, ABD ile Suriye arasında liderler düzeyinde doğrudan angajmanın başlatılmasının ve ABD Başkanı Donald Trumpın Suriyeye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından tertiplenmesi önem taşıyor.