Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudaniyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Irak arasında, göç, eğitim, uyuşturucuyla mücadele, afet ve acil durum yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayisi, yükseköğretı̇m, metroloji ve hukuk alanında anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.