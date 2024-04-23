Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra ilk kez Irak’ın başkenti Bağdat’ta. Tarihi ziyarette 20’den fazla anlaşma imzalanacakken gündemdeki en önemli konu başlıklarından biri Kalkınma Yolu Projesi. Başkan Erdoğanın ziyareti devam ederken Irak ile Basradan Londraya uzanacak ticaretin güzergahı olan Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı. Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani, Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması ve Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptına imza attı. İki ülke arasında ayrıca ticaret, turizm, eğitim, sağlık, güvenlik, bilim ve teknoloji, yatırım, gençlik ve spor gibi farklı alanlarda 24 işbirliği anlaşması imzalandı. Peki Kalkınma Yolu Projesi’nin önemi ne? İşte Başkan Erdoğan’ın Irak ziyaretinin şifreleri...