Türkiyenin 2024 ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. ifadelerini kullandı. Şimşek, Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi. İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz. dedi. Öte yandan Türkiye, yılın ilk çeyreğinde, verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne OECD üye ülkeler arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci en hızlı büyüyen ekonomi oldu.