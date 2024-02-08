Başak Demirtaş, DEM Partiden İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Türkiye Demirtaşın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını ise ilk kez Takvimden öğrendi. Kandildeki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEMe CHPli yol haritası çizdi. İş birliğini çok önemli olarak niteleyen Karasu, Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin çağrısı yaptı. Başak Demirtaşın zaman ayarlı adaylık çıkışını değerlendiren PKK elebaşı, Demirtaşı ittifakı tıkayan olarak tescilleyip zılgıt çekti. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi. Öte yandan Karasu, AK Partinin İBB adayı Murat Kurumu rezil sözlerle hedef gösterdi. Bu durum CHP - Kandil hattında dönen organize dolapları açık etti. Bir yandan da CHPnin direkt Kandille anlaştığı, DEMin düşük profilli aday çıkarıp İmamoğluna alan açacağı konuşuluyor.