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Türkiye ilk kez TAKVİM'den okudu! Kandil'den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan DEM'e CHP'li yol haritası / 08.02.24

Türkiye ilk kez TAKVİM'den okudu! Kandil'den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan DEM'e CHP'li yol haritası / 08.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Türkiye ilk kez TAKVİM'den okudu! Kandil'den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan DEM'e CHP'li yol haritası / 08.02.24

Takvim 07:11
02

CHP usulü demokratik seçim! CHP'li Mansur Yavaş'tan Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un afişlerine engelleme / 08.02.24

Takvim 01:47
03

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Buradayım" mesajı: Siyaseti bırakmadım / 08.02.24

Takvim 03:23
04

Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da CHP'ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti / 08.02.24

Takvim 07:08
05

Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor / 08.02.24

Takvim 07:04
06

CHP Kandil'e ne taviz verdi? Başak Demirtaş 'piyon' oldu Selahattin Demirtaş'tan "iyi kopardık" itirafı geldi... "Ne yaptığımızı biliyoruz" / 08.02.24

Takvim 03:34
07

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları / 08.02.24

Takvim 02:50
08

Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ'ın kirli algı operasyonu elinde patladı / 08.02.24

Takvim 02:37
09

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek? / 08.02.24

Takvim 06:50
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