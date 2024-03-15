Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanı İbrahim Kalının katılımıyla dün Irakın başkenti Bağdatta güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Görüşmelerin gündeminde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları yer aldı. Türkiye-Irak güvenlik görüşmelerinin 7 maddelik sonuç bildirisi yayınlandı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırılmıştır. ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PKKnın Irakta yasaklı örgütler listesine alındığına dikkat çekilen açıklamada, Taraflar ayrıca, PKKnın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizmişler ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasasını ihlal ettiği anlamına geldiğini kayda geçirmişlerdir. denildi.