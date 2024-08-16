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Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "tarihi gelişme" diyerek duyurdu: Zapt imzalandı| Flaş vize kararı / 15.08.24

Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "tarihi gelişme" diyerek duyurdu: Zapt imzalandı| Flaş vize kararı / 15.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "tarihi gelişme" diyerek duyurdu: Zapt imzalandı| Flaş vize kararı / 15.08.24

Takvim 07:00
02

CHP'de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın 'şartsız bağış' diyen Murat Ongun'u yalanladı: "Şartlı bağış" | Halis Kahriman'a davet diyet mi? / 15.08.24

Takvim 03:06
03

Beşiktaş'a bir PSG'li yıldız daha! Cher Ndour'un ardından o da gelecek / 15.08.24

Takvim 05:15
04

PKK'dan 15 Ağustos'un 40. yıl dönümünde "İsrail'in arka tekeriyiz" itirafı! Elebaşı Murat Karayılan: Orta Doğu'da savaşı gürleştireceğiz / 15.08.24

Takvim 04:58
05

Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses paylaştı: "Dualarınızı bekliyorum" / 15.08.24

Takvim 02:41
06

CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas resti çekti: Görüşme arabulucu ile olacak / 15.08.24

Takvim 00:29
07

İsrail’de Başkan Erdoğan korkusu! ABD’ye Türkiye çağrısı: Kıbrıs’taki İHA üssünü unutmamak gerekiyor / 15.08.24

Takvim 01:50
08

Fırtına Avrupa Ligi'ne veda etti! Trabzonspor Rapid Wien'e 2-0 yenildi... İşte yeni rakibi / 15.08.24

Takvim 03:13
09

CHP'de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yedi sinyali verdi / 15.08.24

Takvim 02:52
10

UEFA'da son durum ne? Güncel ülke puanı sıralaması... Fenerbahçe ile Trabzonspor elendi Başakşehir tur atladı! / 15.08.24

Takvim 02:12
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