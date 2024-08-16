Son dakika haberi! Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı bugün Ankara’da düzenlendi. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Bakan Fidan, Müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik ve terörle mücadele zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Tarihi bir gelişmeyi de ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce imzalandı. dedi. Bakan Fidan iki ülke arasındaki vize gelişmesini de duyurdu. Öte yandan Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdatta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başikada da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.