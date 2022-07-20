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7/24 Dinle Takvim Türkiye, İran ve Rusya arasında kritik 3'lü zirve! Başkan Erdoğan'dan dünyaya net operasyon mesajı: Suriye'den terörü söküp atacağız / 19.07.22
Türkiye, İran ve Rusya arasında kritik 3'lü zirve! Başkan Erdoğan'dan dünyaya net operasyon mesajı: Suriye'den terörü söküp atacağız / 19.07.22

Türkiye, İran ve Rusya arasında kritik 3'lü zirve! Başkan Erdoğan'dan dünyaya net operasyon mesajı: Suriye'den terörü söküp atacağız / 19.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

Türkiye, İran ve Rusya arasında kritik 3'lü zirve! Başkan Erdoğan'dan dünyaya net operasyon mesajı: Suriye'den terörü söküp atacağız / 19.07.22

Takvim 03:36
02

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
03

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
04

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler burs arayışına girdi: Başarılı öğrenciye ayda 10 bin TL

Takvim 02:33
05

Merdiven altı estetik merkezleri dehşet saçtı! Talihsiz kadının yüzüne sentetik uygulamışlar / 20.07.22

Takvim 01:50
06

Galatasaray 10 numara transferi için gaza bastı! Evander ve Gustavo Scarpa için girişimler hızlandı / 20.07.22

Takvim 01:16
07

Süper Lig devi Beşiktaş geleceğini inşa ediyor: Kadrodaki genç yıldızlar dikkat çekiyor / 20.07.22

Takvim 01:13
08

530 bin sözleşmeli çalışanlar için sevindiren kadro açıklaması geldi: Ekim'de tamamlanacak

Takvim 02:03
09

Yaşı bekleyenler için çalışma başladı, en geç Ocak’ta Meclis’e gelecek: EYT'liye 2023'te emeklilik

Takvim 02:32
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