Türkiye, İran ve Rusya arasında kritik 3'lü zirve! Başkan Erdoğan'dan dünyaya net operasyon mesajı: Suriye'den terörü söküp atacağız / 19.07.22

Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirve sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Reisi Suriyeye insani yardımların ulaştırılması konusuna vurgu yapıldı dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Üç ülke hem fikir ki Suriye krizi sadece diplomatik yöntemlerle çözülebilir. açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan da burada yaptığı açıklamada Hedefimiz terörü Suriyeden söküp atmaktır. Zirvenin Suriye krizinde çözümün önünü açabilecek en etkili girişim olduğunu gördük. ifadelerini kullandı. Zirve sonrası 16 maddelik ortak bildiri yayımlandı.