Belçikada gerçekleştirilen Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesinde toplantının dördüncüsünün ilkbaharda yapılması ve bu mekanizmanın İsveç ile Finlandiyanın NATO üyeliği sürecinin tamamlanmasının ardından da devam etmesi kararlaştırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, Kaygıları dile getirdik, toplantı olumlu bir havada geçti. Atılan bazı adımlar memnuniyet verici, süreç henüz bitmedi. dedi. İsveç ve Finlandiyanın FETÖ ve PKK konusunda atacağı adımları izleyeceklerini belirten Kalın, Atılacak adımlarda gecikme olursa üyelik süreçleri uzar ifadelerini kullandı. İsveçin NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, ülkesinin terörizme ve PKKya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.