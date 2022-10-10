Türkiyenin Libya çıkarması, Yunanistanda büyük paniğe yol açtı. Libya ile imzalanan petrol ve doğal gaz aranmasına ilişkin muhtıra sonrası Atina, apar topar Mısıra koştu. Kahirede mevkidaşıyla görüşen Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, bu tür anlaşmaların bölgesel istikrar için tehdit olduğunu ileri sürerek hazımsızlığını gözler önüne serdi. Öte yandan Yunan basının manşetleri de Atinanın tutuştuğunu kanıtlar nitelikte. Türkiye ve Libya arasında varılan mutabakat, Türk-Libya anlaşması bölgenin güvenliği için bir canavar başlıklarıyla provokatif bir şekilde servis edildi. İşte tüm detaylar...