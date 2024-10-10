Soykırımcı İsrailin yoğun bombardımanı altında olan Lübnana Mehmetçik ayak bastı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. İnsani yardımların gemiden indirilmesi sonucu Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı. Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi koruyacak. İşte Lübnanda esen Mehmetçik fırtınası ve tahliye operasyonunda detaylar...