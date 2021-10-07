Türkiye-Norveç maçı öncesi Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar / 07.10.21

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Son dakika haberine göre A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kuntz Norveç'in eksik oyuncularıyla ilgili olarak, "Buna tam olarak avantaj diyemiyorum." yorumunda bulundu. Kuntz, Norveç maçı taktiği ile ilgili olarak ise "Norveç maçı için taktik planımı oyunculara anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?' diye sordum" dedi.