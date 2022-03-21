Türkiye onu konuşmuştu! İlker Reis yine Yunanları geri püskürttü: Geldikleri gibi gittiler / 21.03.22

Geçtiğimiz aylarda uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenliğinin tacizini geri püskürten İlker Reis adıyla bilinen balıkçı kaptan İlker Özdemir yeni görüntüler paylaştı. Türkiyenin büyük takdirini kazanan İlker Reis yine Yunan askeriyle karşılaştı. Ekiplere tepki gösteren kaptan Özdemir, Böyle gitmek zorundalar. Kameradan korkuyorlar. Yaptıklarının suç olduğunu biliyorlar. İfşa olmak istemiyorlar. Kendi rezillikleri, kendi terbiyesizlikleri ve kendi yaptıkları zorbalıkların karşıtı böyle olmalı. Bizler korkmayacağız dedi.