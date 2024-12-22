Suriye’ye azami 300 megavata kadar elektrik sağlayabilecek Birecik-Halep hattı onarılıyor. Tam kapasite çalışması halinde 150 bine yakın hanenin elektriği Türkiye’den gidecek. İdlib ve Afrine de elektrik ihraç edilirken, elektrik ihtiyacının daha fazla karşılanabilmesi için hasar gören noktalardaki hatlar yeniden onarılacak. Öte yandan 2009 yılında gündeme gelen ancak daha sonra Suriyenin hattın kendi topraklarından geçmesine izin vermemesi üzerine rafa kaldırılan Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı projesi yeniden masaya gelecek.