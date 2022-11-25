PKK/YPG terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarının ardından Türkiyenin başlattığı Pençe Kılıç Harekatı, terör örgütünün yanı sıra ABDyi de tedirgin etti. Terör örgütünün sözde yöneticisi Mazlum Kobani, ABDden yardım dilenirken; ABD basınındaki bazı isimlerse Pentagondan aldığı talimatla Türkiye aleyhine yazılar kaleme aldı. Türkiyenin özellikle kara harekatı konusundaki kararlı tutumu ise ABDyi adeta tutuşturdu. Ankara, operasyon konusundaki mesajı ABDnin anlayacağı şekilde verdi. ABD ise operasyonu engellemek için Türkiyeye bazı teklifler sundu.