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7/24 Dinle Takvim Türkiye PKK/YPG'nin tepesine bindi "Coniler" tutuştu! Ankara'dan ABD'ye anlayacağı dilden mesaj: Amerikalıların teklifi ne? / 25.11.22
Türkiye PKK/YPG'nin tepesine bindi "Coniler" tutuştu! Ankara'dan ABD'ye anlayacağı dilden mesaj: Amerikalıların teklifi ne? / 25.11.22

Türkiye PKK/YPG'nin tepesine bindi "Coniler" tutuştu! Ankara'dan ABD'ye anlayacağı dilden mesaj: Amerikalıların teklifi ne? / 25.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Türkiye PKK/YPG'nin tepesine bindi "Coniler" tutuştu! Ankara'dan ABD'ye anlayacağı dilden mesaj: Amerikalıların teklifi ne? / 25.11.22

Takvim 01:52
02

Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın / 24.11.22

Takvim 02:07
03

Aanholt’a Ada kancası! Ocak’ta Cimbom’un kapısını çalacaklar / 21.11.22

Takvim 01:08
04

Marsilya pes etti! Galatasaray'la Cengiz Ünder için devre arası masaya oturacaklar / 18.11.22

Takvim 01:06
05

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
06

Pençe-Kılıç harekatında hainlere ölüm yağıyor! Bakan Akar: 326 terörist etkisiz hale getirildi / 25.11.22

Takvim 01:49
07

Fatih Terim'in acı günü: Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti / 25.11.22

Takvim 00:59
08

Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Girişimci Buluşması'na video mesaj: Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacağız / 25.11.22

Takvim 02:11
09

Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor / 25.11.22

Takvim 02:14
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