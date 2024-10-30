Türkiye iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken terör baronları Ankaradaki TUSAŞa zaman ayarlı bir saldırı düzenledi. Kalleş saldırı sonrası Türkiye, Irak ve Suriyenin kuzeyinde düzenlediği başarılı operasyonlarla şehitlerinin kanını yerde bırakmadı. Operasyonların ardından ABD ise yeni bir skandala daha imza attı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Rumeylan’a düzenlediği operasyonun ardından ABD ordusu teröristlerle vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu. Öte yandan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Millerin ikiyüzlü açıklamaları büyük tepkilere neden oldu.