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Türkiye PKK/YPG'yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı / 29.10.24

Türkiye PKK/YPG'yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı / 29.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Türkiye PKK/YPG'yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı / 29.10.24

Takvim 05:43
02

TAKVİM İmamoğlu'nun kurultay planını ve tarihini açıklıyor! Truva Gökhan Günaydın... CHP'deki 'arabacı' kavgasının altında yatan restleşme / 29.10.24

Takvim 04:54
03

AFD'li Maximilian Krah'dan "Türkiye ile ittifak kuralım" mesajı! Başkan Erdoğan'a övgü... "İtalya'yı geçtiler Fransa'dan güçlü olacaklar" / 29.10.24

Takvim 03:10
04

ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı / 29.10.24

Takvim 04:02
05

Hizbullah yeni liderini seçti: Nasrallah'ın yerine Naim Kasım geçti! Muhammed Ali detayı / 29.10.24

Takvim 01:59
06

Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar'ın paylaşımları FETÖ'nün kirli düzenini ortaya koydu! / 29.10.24

Takvim 03:37
07

Galatasaray'da ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi / 29.10.24

Takvim 01:09
08

TUSAŞ'a saldıran teröristler Türkiye'ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı / 29.10.24

Takvim 04:51
09

Başkan Erdoğan'dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalar / 29.10.24

Takvim 07:16
10

ABD, İsrail'in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: "İki düzine çocuğu öldürdü" / 29.10.24

Takvim 02:56
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