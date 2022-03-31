Türkiye Rus gazına alternatif hat olur mu? Bakan Çavuşoğlu, Berat Albayrak dönemindeki kritik hamleye dikkat çekti: Türkiye önemli bir noktaya gelecek / 31.03.22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelere bulundu. Rus gazı tedariğinde sıkıntı olur mu? Türkiye Rus gazına alternatif hat olur mu? İsrail ile doğalgaz boru hattı kurulacak mı? sorularına yanıt veren Çavuşoğlu, Mayısın ortasında Enerji Bakanımızla Filistin ve İsraile bir ziyaretimiz söz konusu. dedi. Bakan Çavuşoğlu, Berat Albayrakın bakanlığı döneminde yaptığı İsrail hamlesine dikkat çekti, Doğu Akdenizin önemine vurgu yaptı, Türkiye önemli bir noktaya gelecek. dedi. Dr. Berat Albayrak Burası Çok Önemli kitabında “Avrupa’nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar.” demiş ve Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsa da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar. ifadelerine yer vermişti...