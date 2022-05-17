Türkiye serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! / 17.05.22

Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği son dakika geldi: Sıcak havalara mola! Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre Türkiye serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir şekilde azalması bekleniyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolunun doğusu ile Doğu Anadolunun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte Meteorolojinin son hava durumu raporu...