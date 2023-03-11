Türkiye koalisyonlar dönemin birçok kirli pazarlığa şahit oldu. Pazarlıkların Türk siyaset tarihine kara leke olarak geçtiği en meşum olay 1977 seçiminde, Bülent Ecevitin hükümet kurmak adına 11 milletvekilini bakanlık teklifiyle ikna ettiği Güneş Motel vakası oldu. Bu rezaletin üzerinden geçen uzun yılların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğanı devirmek adına bir araya gelen koalisyonun iki lideri Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, Marriott Otelde bu kez gizli kapaklı bir görüşmenin mimamarı oldu.