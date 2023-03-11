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Türkiye tarihine geçen kara leke: Güneş Motel! Koalisyonlar tarihi kirli pazarlıklarla dolu / 11.03.23

Türkiye tarihine geçen kara leke: Güneş Motel! Koalisyonlar tarihi kirli pazarlıklarla dolu / 11.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Türkiye tarihine geçen kara leke: Güneş Motel! Koalisyonlar tarihi kirli pazarlıklarla dolu / 11.03.23

Takvim 03:33
02

Seçim sandığı kuruluyor! Afetzedeler yeni adres beyanını nasıl yapacak? Nüfus Müdürlüğü'nde açıklama / 11.03.23

Takvim 01:02
03

Tüm oklar Selvi Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor! Yılmaz Özdil... / 11.03.23

Takvim 00:39
04

FETÖ inkarıyla rezil olan Ahmet Davutoğlu'ndan CHP yandaşı Halk TV'de "Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti" yalanı / 10.03.23

Takvim 02:41
05

AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret | Binali Yıldırım'dan ziyaret sonrası flaş açıklamalar / 11.03.23

Takvim 03:08
06

Florentino Perez'den Fenerbahçe'ye flaş teklif! / 10.03.23

Takvim 03:40
07

YSK'dan flaş seçim açıklaması: "Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta sandığa gidilecek" / 10.03.23

Takvim 07:03
08

CHP yandaşı Fatih Portakal 6'lı koalisyonun "krize gebe" sistemini eleştirdi: "Pamuk ipliğine bağlı" / 11.03.23

Takvim 03:54
09

Bu görüş gayrı milli görüş! Eksen kayması yaşayan Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahid' ilan eden edene: "Cihat ediyor..." / 10.03.23

Takvim 03:49
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