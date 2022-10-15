CHP ve yandaşı mangır medyası, Bartındaki maden faciası sonrası kirli bir provokasyon için kolları sıvadı. CHP Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştaya dayandırdığı paylaşımla provokasyonun fitilini ateşledi. Bu provokasyona CHPli Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba da ortak oldu. Öte yandan Halk TV, Sözcü ve diğer yandaş medya platformları tarafından haberleştirilen Sayıştay provokasyonuna FETÖcü hesaplar ve vatan haini Can Dündar da destek verdi. İddiaların odağındaki Türkiye Taşkömürü Kurumu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.