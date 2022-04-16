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Türkiye uzay yolcusunu seçmek için ilk adımı atıyor! Bakan Varank: Yakında duyuruya çıkacağız / 16.04.22
Türkiye uzay yolcusunu seçmek için ilk adımı atıyor! Bakan Varank: Yakında duyuruya çıkacağız / 16.04.22
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150 Bölüm | 06:03:43
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01
Türkiye uzay yolcusunu seçmek için ilk adımı atıyor! Bakan Varank: Yakında duyuruya çıkacağız / 16.04.22
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06:38
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02
65 yaş aylığına yüzde 30 zam ve bayram ikramiyesi! Kim ne kadar alacak? / 12.04.22
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02:12
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03
Gurbetçi emekliye yoklama uyarısı! 6 aydan fazla yaşayanlar dikkat / 08.04.22
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02:11
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04
Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...
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02:06
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05
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan muhtarlara hakaret! / 02.04.22
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03:17
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06
CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın akraba kıyağı denetim komisyonu raporunda! / 11.04.22
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06:18
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07
CHP’li Karaburun Belediyesi’ndeki aile boyu vurgunun detayları ortaya çıktı! Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirdiler / 15.04.22
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01:08
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08
Milyonlara ‘sosyal’ koruma! 104 milyarlık dev destek: Yaşlıya, engelliye, kadına, çocuğa, dar gelirliye... / 07.04.22
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01:13
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09
Üreticide düştü markette arttı: Maliyetleri bahane ediyorlar!
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02:35
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10
FETÖ'cü Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi! 15 Temmuz hain darbe girişimini bilerek olağandışı işlemler yaptılar / 05.04.22
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02:10
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