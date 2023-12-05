Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırıyor. İşgalci İsrail Gazzede bulunan Şifa Hastanesindeki hasta, yaralı ve sivilleri silah zoruyla sürgüne yollarken, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçular 61 gündür abluka altındaki Gazzeyi sivil ayırt etmeksizin bombalamaya devam ediyor. Gazzede kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiyeye getirilmeye devam ediliyor. Katil İsrailin saldırıları nedeniyle Gazzeden tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbula ulaştı.