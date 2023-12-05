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Türkiye vatandaşlarının yanında! Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, İstanbul'a indi / 04.12.23

Türkiye vatandaşlarının yanında! Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, İstanbul'a indi / 04.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Türkiye vatandaşlarının yanında! Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, İstanbul'a indi / 04.12.23

Takvim 01:07
02

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan Nazlı Ilıcak'a şok! Yeniden cezaevine girdi / 05.12.23

Takvim 01:25
03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: PKK'ya 180 günde 13 bini aşkın operasyon! 502 terörist etkisiz hale getirildi / 05.12.23

Takvim 20:36
04

Başkan Erdoğan'dan İSEDAK'n 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalar / 04.12.23

Takvim 27:56
05

TBMM'nin Libya kararı Resmi Gazete'de! Barış ve istikrarın tesisi için 24 ay daha asker gönderilecek / 04.12.23

Takvim 01:31
06

CHP ile HDP arasında pazarlık kızışıyor! Özgür Özel'in "Bekliyoruz" çıkışına Ayşegül Doğan'dan "Kendi adaylarımız" yanıtı / 05.12.23

Takvim 03:09
07

İYİ Parti'nin müstakil seçim kararı sonrası CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan zehir zemberek sözler: Siyasi ihanet / 05.12.23

Takvim 02:56
08

Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur / 05.12.23

Takvim 00:00
09

ÖZEL HABER | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan flaş Fred açıklaması / 05.12.23

Takvim 01:09
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