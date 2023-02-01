Son dakika haberi! İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkede son dönemde düzenlenen Türkiye ve İslam karşıtı eylemlerin ülkenin güvenliğini karmaşık hale getirdiğini belirterek, Bunun, İsveçin dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük. ifadesini kullandı. İsveçte yaşayanlar, ülkedeki Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek Kuran-ı Kerimin yakılmasının utanç verici bir durum ve nefret suçu olduğunu belirtti.