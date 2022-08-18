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7/24 Dinle Takvim Türkiye ve İsrail karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı! Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü / 17.08.22
Türkiye ve İsrail karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı! Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü / 17.08.22

Türkiye ve İsrail karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı! Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü / 17.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Türkiye ve İsrail karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı! Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü / 17.08.22

Takvim 02:42
02

Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Takvim 02:10
03

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası / 13.08.22

Takvim 01:05
04

Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22

Takvim 02:43
05

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
06

Harekat öncesi PKK ve HDP tutuşmuş vaziyette! 6'lı masaya 'sesinizi çıkarın, net değilsiniz' tepkisi / 17.08.22

Takvim 02:15
07

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçilerinden 'zam' eylemi / 17.08.22

Takvim 01:58
08

Kopenhag'ın işi Trabzon'da bitecek! Trabzonsporlu futbolculardan tur sözü / 18.08.22

Takvim 01:11
09

Adaylık için altılı masadan destek bulamayan Kılıçdaroğlu kendi altılısını buldu / 18.08.22

Takvim 01:17
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