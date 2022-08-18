Son dakika haberi! Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı. Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi ile ilgili konuşan ve Filistinin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Avive büyükelçi atama kararı aldık. dedi. Yeni dönemin ilk teması Başkan Erdoğandan geldi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü. Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.