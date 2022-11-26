Son dakika haberi! Türkiyenin teröristlere yönelik harekatı, dünyada büyük ses getirirken DEAŞla mücadele bahanesi adı altında terörü destekleyen ABDnin basın yayın organları da dezenformasyona başladı. ABDli yayın organı The Washington Post Türkiyenin sivilleri vurduğu yalanını servis etti. Haberinde çocuk görselleri ve terörist elebaşı Mazlum Kobaninin fotoğrafını kullanan gazete, teröristlere kalkan olmak için yapılan saldırıların ABD askerlerini tehdit ettiği iftirasını atan Pentagon basın sekreteri Patrick Ryderın açıklamasına yer verdi.