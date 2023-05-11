Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı’nın projesi olarak adlandırılan Büyük İstanbul Tüneline ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı paylaşımda büyük İstanbul Tüneli Projesini 2028 yılında hizmete açmayı planladıklarını ve tünel ile günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini, projenin tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacağını toplam seyahat süresinin ise 42 dakika olacağını bildirdi. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı’nın projesi ile boğaz, tek seferde geçilerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı’ndan geçecek 3. tüp projemiz ile toplam 6,5 milyon insanımızın yaşadığı ilçeleri raylı sistem ile birbirine bağlıyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecek. Projenin karayolu ve metro ulaşımını ortaklaşa sağlaması bakımından büyük önem taşıyor. İşte detaylar...