Türkiyede geniş aile kavramının yerini tek kişilik hane alıyor. Toplumun temel yapı taşı aileyi tehdit eden bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan 2025 yılın aile yılı olarak açıkladı. Enstitü Sosyal tarafından yapılan Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiyede Tek Kişilik Hanehalklarının Profili başlıklı araştırma ise Türkiyede her 5 haneden 1inin artık tek kişiden oluştuğunu ortaya koydu. Devletin bu konuda önlemler aldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, gençleri 81 ilde gençlere verilen evlilik desteğinden faydanlamaya davet etti. Raporu hazırlayanlar arasında yer alan Nursen Tekgöz de çalışmanın Türkiyede bir ilk olduğunu belirtti.