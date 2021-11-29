Türkiye'de literatüre yazıldı! 40 gün cihaza bağlı yaşadı bebeği kurtarıldı / 29.11.21

İstanbulda 31 haftalık hamileyken Covide yakalanan Nida Pelitin 27 durumu hızla ağırlaştı. Solunum cihazına rağmen akciğerleri adeta iflas eden ve normal tedavilere yanıt vermeyen genç anne adayı, son çare olarak yapay kalp akciğer cihazı ECMOya bağlandı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibi, Peliti hastanede takibe aldı. Bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı. Yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi. Kendisi de hastalığı yendi.