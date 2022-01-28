Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e 'Barış Gücü' tepkisi / 28.01.22

Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 6 ay daha uzatıldı. Karara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çok sert tepki gösterildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. BM Güvenlik Konseyinin bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması çelişkili bir tutumdur ifadelerine yer verildi.