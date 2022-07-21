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7/24 Dinle Takvim Türkiye'den ekonomik baskı aracı dolara darbe vuracak hamle! ABD medyası Erdoğan-Putin zirvesi sonrası bombayı patlattı
Türkiye'den ekonomik baskı aracı dolara darbe vuracak hamle! ABD medyası Erdoğan-Putin zirvesi sonrası bombayı patlattı

Türkiye'den ekonomik baskı aracı dolara darbe vuracak hamle! ABD medyası Erdoğan-Putin zirvesi sonrası bombayı patlattı

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Türkiye'den ekonomik baskı aracı dolara darbe vuracak hamle! ABD medyası Erdoğan-Putin zirvesi sonrası bombayı patlattı

Takvim 02:12
02

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
03

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
04

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Takvim 01:21
05

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Takvim 02:17
06

Yeni işçi alana 100 bin TL! Başvurular için son gün 10 Ağustos...

Takvim 01:35
07

Firari FETÖ’cülerin ihanet belgeseli: Mavi Otobüs ezdi Harbiyeliler vurdu / 21.07.22

Takvim 02:48
08

Çılgın Türkler / 21.07.22

Takvim 00:44
09

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Takvim 01:02
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