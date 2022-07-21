Türkiye'den ekonomik baskı aracı dolara darbe vuracak hamle! ABD medyası Erdoğan-Putin zirvesi sonrası bombayı patlattı

Dolar, ABD ve diğer küresel çetelerin eliyle ülkelerin ekonomileri üzerinde bir baskı aracı olarak etkili bir şekilde kullanılıyor. Her geçen gün üzerine koyarak büyüyüp ve gelişen Türkiye de emperyalist güçlerin prangaları ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum kimi zaman kurdaki yükselişlerle kimi zaman da faiz ve enflasyon ile karşımıza çıkıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putinin Tahranda yaptığı görüşme tüm dünyada dikkatleri üzerine topladı. ABD medyasında yer alan haberlerde; Erdoğan - Putin zirvesinde masadaki ana konulardan birinin, enerji başta olmak üzere ikili ticarette dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılması olduğu ileri sürüldü. Başkan Erdoğanın bu planı Dolar kurundaki yükselişin durdurulmasını ve döviz rezervlerinin korunmasını sağlayabilir şeklinde yorumlandı.