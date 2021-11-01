Türkiye'den F-35 açıklaması: ABD heyeti ile teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk / 01.11.21

Milli Savunma Bakanlığındaki MSB, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezinde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, ABD ile yapılan görüşmeye ilişkin F-35 konusunda ABD heyeti ile teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Pozisyonumuz öncelikle programa geri dönmek, daha önce parasını ödediğimiz uçakları almak. Bunlar mümkün değilse ödediğimiz parayı geri almaktır. açıklamasında bulundu. MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığını bildirdi.