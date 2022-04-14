Türkiye'den G20'ye ihracat damgası! Son 19 ayın 17’sinde rekor kırıldı

Türkiye’nin 2021 büyümesinin yaklaşık yarısını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmiyor. Pandemi sonrasında, Eylül 2020’den Mart 2022’ye kadar olan son 19 ayın 17’sinde aylık bazda ihracat rekoruna imza atıldı. İhracatın lokomotifliğini üstlenen sanayi sektöründe çarkların son sürat dönmeye devam etmesi ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentilerini de yukarı çekiyor. Türkiye sanayi üretiminde şubat ayında G20 ülkeleri arasında aylık bazda artışta birinci, yıllık bazda artışta ise ikinci sırada yer aldı.