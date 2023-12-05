Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde haddini aşan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Şabak Direktörü Ronen Bar, Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını belirtmişti. Ajancılık oynamaya çalışan İsrail istihbaratına Türkiyeden uyarı geldi. Türk yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.