Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail kuvvetlerince bugün 22 Şubat Batı Şeria’daki Nablus şehrinde düzenlenen saldırı sonucunda aralarında yaşlı ve sivillerin de bulunduğu en az 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve 100’den fazla kişinin yaralanmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. denildi. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şerianın Nablus kentinde düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 11e çıktı. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeriada ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusunun Nablus kentinde 10 Filistinliyi öldürmesini şeker dağıtarak kutladı.