PKKnin sık sık İsviçrede terör eylemi düzenlemesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı İsviçrenin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiçin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre makamlarının müsamahakar tutumu çerçevesinde PKK yandaşları son olarak Dünya Sağlık Teşkilatı binasına zorla girme cüretkarlığını göstermişlerdir. Bunun üzerine, konuya ilişkin haklı tepkimiz ve protestomuz Bakanlığımıza çağrılan İsviçrenin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarına, ayrıca ilgili İsviçre makamlarına güçlü bir şekilde ifade edilmiştir dedi.