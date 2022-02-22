Türkiye'den Rusya'nın "Donetsk ve Luhansk" kararına tepki: Kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz / 21.02.22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynanın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin Donetsk ve Luhanskın bağımsızlığını tanıdı. Dışişlerinden Rusyaya tepki geldi. Yapılan açıklamada, Rusya Federasyonunun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. ifadelerine yer verildi.