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7/24 Dinle Takvim Türkiye'nin en popüler caddesi İstiklal'de "Yolu açar mısınız?" diyen kişi kalçasından vuruldu / 12.10.21
Takvim

Türkiye'nin en popüler caddesi İstiklal'de "Yolu açar mısınız?" diyen kişi kalçasından vuruldu / 12.10.21

Takvim

Nevşehir'den iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., İstiklal Caddesi’nde yolu kapatan kişilere "Yolu açar mısınız?" demesi üzerine kavga çıktı. Çıkan kavgada silahla kalçasından vurularak yaralanan Emre Ş. hastaneye kaldırılırken, 5 şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, olay günü yaşanan kavga ile şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Haberin detayları...
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