Türkiye'nin en popüler caddesi İstiklal'de "Yolu açar mısınız?" diyen kişi kalçasından vuruldu / 12.10.21
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Nevşehir'den iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., İstiklal Caddesi’nde yolu kapatan kişilere "Yolu açar mısınız?" demesi üzerine kavga çıktı. Çıkan kavgada silahla kalçasından vurularak yaralanan Emre Ş. hastaneye kaldırılırken, 5 şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, olay günü yaşanan kavga ile şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Haberin detayları...