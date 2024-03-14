İstanbul Eyüpsultanda 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, Türkiyenin gündemini sarstı. Canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimuru önce Mısıra ardından da ABDye kaçırmıştı. Savcılığa ifade veren ünlülerin doktoru baba Bülent Cihantimur ve şirket şoförü A.K için yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Şirket çalışanı Ayşe Ceren S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Eylem Tok ve Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi. İkilinin kameraya yansıyan rahatlıkları ve gülümsemeleri dikkat çekti. Öte yandan ailenin suç dosyası kabarık çıktı.