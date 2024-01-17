Türkiyenin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcının da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocakı 18 Ocaka bağlayan gece saat 01.11de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonuna ISS hareket edecek. Gezeravcının uzaya fırlatılışı meydanlardan izlenebilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programının ilk ayağı olan ilk insanlı uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonuna ISS gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı esnasında video konferansla görüştü. Peki Alper Gezeravcı uzayda ne görev yapacak? Ekipte kimler olacak? Yanında neler götürecek? İşte 10 soruda merak edilenler...