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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de çalışmalar 2023 hedefi için hız kesmeden devam ediyor / 02.04.22
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de çalışmalar 2023 hedefi için hız kesmeden devam ediyor / 02.04.22
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150 Bölüm | 06:04:06
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01
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de çalışmalar 2023 hedefi için hız kesmeden devam ediyor / 02.04.22
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04:11
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02
Kim Min Jae Güney Kore basınında manşet oldu / 28.03.22
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00:46
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03
THY'dan üniversitelilere ve yeni mezunlara iş fırsatı! Hangi birimlerde açık var?, Giriş şartları neler? / 24.03.22
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01:28
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04
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal! PKK/YPG'li Nesrin Abdullah ile görüştü / 25.03.22
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03:29
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05
Yılmaz Vural açtı ağzını yumdu gözünü! Büyük kulüplerin yabancı hoca tercihlerini yerden yere vurdu / 29.03.22
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01:41
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06
Temel ihtiyaçlarda 10 puanlık KDV indirimini duyan fırsatçılar yine durmadı! İndirim öncesi fiyatları şişirdiler
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02:35
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07
Kadına ve sağlıkta şiddete karşı yeni düzenleme komisyonda kabul edildi! Kravat indirimine son / 29.03.22
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06:18
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08
Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!
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06:28
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09
Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...
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02:06
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10
Türkiye'de deniz dolgusu üzerine 3. havalimanı Trabzon'a yapılacak / 02.04.22
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03:13
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