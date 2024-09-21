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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunun adı ne olacak? Bakan açıkladı: "4,4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak"

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunun adı ne olacak? Bakan açıkladı: "4,4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak"

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunun adı ne olacak? Bakan açıkladı: "4,4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak"

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