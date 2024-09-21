Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayacak Türkiyenin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunda incelemelerde bulundu. 51 günlük seyahatin ardından Singapurdan Türkiyeye getirilen platformla ilgili, Bu tesis, bizim Karadenizdeki Sakarya Gaz Sahasında şu andaki üretimimizi, ikiye katlayacak diyen Bayraktar, günlük üretimin 10-10,5 milyon metreküp olacağını ifade etti. Bakan Bayraktar, kamuoyu tarafından merak edilen, Yüzer platformunun bir ismi olacak mı? sorusunu da cevap verdi.