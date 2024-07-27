Türkiyenin Irak ve Suriyedeki operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK terör örgütünün Ankara ve Şam arasında gerçekleşen karşılıklı normalleşme hamlelerinin ardından uykusu kaçtı. Suriyede belirli bölgeleri işgal ederek, Türkiyeye karşı bir tehdit oluşturan PKK elebaşlarından Bese Hozat ve Ferhat Abdi Şahin, normalleşme sürecinden duydukları rahatsızlığı açıklamış, köşeye sıkıştıklarını da itiraf etmişti. Bu itiraflara bir yenisi daha eklendi. PKK elebaşlarından katil Mustafa Karasu, Rus diplomatların Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih vermesinin hemen ardından tehditler savurdu. Karasu, Irak ile Türkiye ilişkileri sonrasında bölgede Türk askerinin operasyonlarının hız kazanmasına vurgu yaparak kapana kısıldıklarını da kabul etti.