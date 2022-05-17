Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya veto adımı tüm dünyada manşet! Uluslararası medya ilk sayfadan verdi / 17.05.22

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde sergilediği dik duruş ile, teröristleri besleyen ve örgütlere ev sahipliği yapan ülkelere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Başkan Erdoğanın Ankaranın İsveç ve Finlandiyanın NATOya katılmasına evet demeyeceğini duyurması uluslararası medyada ilk sayfadan veriliyor. Wall Street Journal gazetesi, Finlandiya, İsveç NATOya girmeyi planlarken, Türkiye talepler tasarlıyor başlığını kullandı, The Times ise İsveçin masaya getirebileceği iki teklifi yazdı. İşte dünya manşetlerinden Türkiyenin veto adımı...