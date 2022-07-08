Türkiye'nin NATO zaferi dünyanın merceğinde: Bakan Çavuşoğlu mevkidaşlarına anlattı / 08.07.22

G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Endonezya’nın Bali kentinde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiyenin NATOda elde ettiği zaferle ilgili diğer bakanlarla gerçekleştirdiği temaslardan bahsederek, Herkes Madrid’de özellikle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda imzaladığımız mutabakat zaptından da bahsettiler. Arkadaşlarımıza, mevkidaşlarımıza da tamam, ‘bu imzalandı ama şimdi İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalıdır’ dedik beklentilerinizi bir kağıda uygulamış olduk dedi.