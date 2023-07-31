İsveç ve Danimarkadaki Kuran-ı Kerime yönelik alçak saldırılara Türkiye ve İslam dünyası çok sert tepki göstermişti. Son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanma kararı alırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Billström ile görüşerek net mesaj vermişti. Yaşananların ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yazılı açıklamada bulundu. Kristersson, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti. Öte yandan Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendirme kararı aldı.