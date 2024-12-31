Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiyenin Suriye ve Orta Doğudaki etkisini ve önemini vurgulayarak, Türkiyenin bu bölgedeki gelişmelerdeki aktif rolüne dikkat çekti. Yerapetritis, Türkiyenin güçlü dış politikası ve bölgesel etkinliği sayesinde, uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör haline geldiğini belirtti. Türkiyenin bölgesindeki istikrarı sağlama ve barışı teşvik etme yönündeki katkılarına övgüde bulunarak, Türkiyenin bu çabalarının Orta Doğuda olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.