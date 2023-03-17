Son dakika... TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin başladığı belirtildi. Açıklamada, 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumoreu indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. ifadeleri kullanıldı.Togg, ilk modeli TX10 için ilk dört saatte 7 bin 734 adetlik siparişin kayıtlara geçtiği açıkladı. Toggun ilk modeli T10X, C-SUV segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil, şarj ve fiyat avantajı konusunda geride bırakıyor. İşte ön sipariş sürecinde izlenemesi gerekeken adımlar ve T10Xin emsallerini geride bırakan özellikleri...